Nitori bi ile-ejo giga ijoba apapo to fikale siluu Ado-Ekiti se pase fajo EFCC lati gbese kuro lori owo gomina ipinle Ekiti, Ogbeni Ayodele Fayose, to wa ni banki Zenith, Fayose gba banki naa lo l’Ojobo, Tosde, ose to koja, lati gba lara owo e nibamu pelu ase ile-ejo.